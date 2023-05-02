В Братском районе осудят директора турфирмы за присвоение денег клиентов Фото: Даниил ОПАРИН

В Братском районе перед судом предстанет директор туристического агентства, присвоившая себе деньги клиентов. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-Дело заведено в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений по статье о присвоении чужого имущества, - говорят в следственном комитете.

Как выяснилось, с 2019 по 2022 годы генеральный директор туристической фирмы присвоила себе деньги семи клиентов. Все они обращались в компанию за приобретением туристических путевок. Суммарно они отдали свыше 700 тысяч рублей.

Сейчас в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемой наложен арест.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Братский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в следственном комитете.