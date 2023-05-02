Мэрия Иркутска ищет подрядчика для сноса самостроя на берегу Ушаковки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске администрация в лице комитета по экономике и стратегическому планированию объявила конкурс по поиску подрядчика, который займется демонтажем многоквартирного дома. Речь идет о самострое, расположенном на берегу реки Ушаковки. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

-Начальная - она же максимальная - цена контракта составляет 2,8 миллиона рублей, - говорится на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести демонтаж трехэтажного кирпичного дома, в котором находится 18 квартир. Уточняется, что подрядчика выберут в середине мая, а работы требуется завершить в июне.

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