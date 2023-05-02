В Иркутске подрядчики 2 мая 2023 года продолжают устранять повреждения на дорогах Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, 2 мая в городе продолжают вести работы по устранению повреждений на дорогах. В частности, подрядчики трудятся на улицах Байкальская, Лыткина, Ржанова, Олега Кошевого, Рабочего Штаба, Сергеева.

– Лично контролирую, как идут работы. Сейчас установилась теплая погода, поэтому необходимо по максимуму использовать все ресурсы, чтобы приводить дороги в порядок. Дорожное полотно восстанавливаем струйно-инъекционным методом и асфальтовыми картами, - прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

В администрации города также рассказали, что за последние несколько дней работы также проведены на участках улиц Розы Люксембург, Мелентьева. От старого дорожного покрытия избавились на пересечении улиц Розы Люксембург и 21-й Советский переулок, на Баумана. В скором времени сделать положат асфальт.

Помимо этого, известно, что на улице Рабочей частично заменили плитку на тротуаре, а также провели подготовку под асфальтирование.

Специалисты также продолжают мойку и покраску ограждений. От мусора очищают лотки и газоны.