В 2023 году Иркутская область привлекла в систему профобразования почти 400 млн федеральных средств

Ещё три образовательные организации в Приангарье стали участниками федерального проекта «Профессионалитет». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство просвещения России подвело итоги конкурсного отбора среди организаций среднего профессионального образования (СПО) на получение субсидии из федерального бюджета. Из 192 заявок было отобрано 60 организаций, которые в 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» получат гранты в виде субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки развития образовательных кластеров среднего профессионального образования. Среди получателей грантов – три образовательных организации из Иркутской области.

– Стало уже хорошей традицией, когда заявляются образовательные учреждения для участия в проекте «Профессионалитет» и получают дополнительное финансирование из федерального бюджета на оснащение своей базы, - пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - В 2023 году уже реализуются кластеры проекта по направлениям «Энергетика» и «Металлургия». Еще три города региона – Братск, Ангарск и Иркутск – выиграли очередной конкурс. В общей сложности Иркутская область привлекла по этому проекту в систему профобразования почти 400 млн рублей. В дальнейшем рассматриваем участие в «Профессионалитете» также по авиационному и железнодорожному направлениям. Хочу поблагодарить команды, которые участвовали в этом отборе. Хорошая работа проведена в интересах наших студентов.

В лоте «Туризм и сфера услуг» победил Братский торгово-технологический техникум. С 1 сентября 2023 года в организациях этого образовательного кластера приступят к реализации образовательных программ «Профессионалитета»: «Повар, кондитер», «Поварское и кондитерское дело», «Коммерция по отраслям», «Продавец, контролер-кассир». Так же образовательные кластеры будут созданы в

Ангарском педагогическом колледже и колледж Байкальского государственного университета в отрасли «Правоохранительная сфера и управление».

– В Год педагога и наставника особенно приятно, что Иркутская область вошла в федеральный проект по направлению «Педагогика», – сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов. - Задачи этого кластера – обучать будущих педагогов по программам среднего профессионального образования «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании». Как уже отметил губернатор, в регионе приступили к формированию заявок как на большие гранты «Профессионалитета» в 2024 году – это авиастроение, железная дорога, нефтяная промышленность, так и на малые гранты – медицина, торговля и сфера услуг.

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году. Гранты в виде субсидий из федерального бюджета расходуются базовыми организациями образовательных кластеров на капитальный ремонт учебной и производственной инфраструктуры, переоснащение новым оборудованием и программное обеспечение образовательного процесса.