На дорогах Иркутска продолжается текущий ремонт. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Сегодня дорожники в Иркутске работали на улицах Байкальская, Лыткина, Ржанова, Олега Кошевого, Рабочего Штаба, Сергеева. 100 метров нового асфальта уложили на Подгорной и карту площадью в 5 кв.м на Лермонтова.

– Лично контролирую, как идут работы, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов. - Пока установилась теплая погода, необходимо по максимуму использовать все ресурсы, чтобы приводить дороги в порядок. Дорожное полотно восстанавливаем струйно-инъекционным методом и асфальтовыми картами. МУП «Иркутскавтодор» ежедневно корректирует планы по ремонту, учитывая и обращения жителей.

Дорожные службы работали и в выходные дни: ремонтируются участки улиц, снимается старое покрытие, меняется плитка на тротуарах, ремонтируются колодцы ливневки, грунтовые проезды грейдируются.

Продолжаются и работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в рамках которого проводятся капитальный ремонт и реконструкция городских дорог. В настоящее время ведутся работы Зверева, Олонской, Марии Ульяновой, Трилиссера, Полярной и на окружной дороге микрорайона Зеленый.