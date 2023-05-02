Социальные учреждения проверяет служба ветеринарии Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Комплексный план мероприятий по недопущению поступления некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения на объекты социальной сферы утвержден в Иркутской области. Соответствующее распоряжение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Согласно плану служба ветеринарии проводит обследования социальных учреждений.

- Контроль за организацией качественного питания населения - одно из приоритетных направлений нашей деятельности, - подчеркнул руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко. - В 2022 году и истекшем периоде 2023 года на территории Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Качугского, Жигаловского, Боханского, Осинского и Усть-Удинского районов проведены обследования 127 социальных учреждений, из них 60 детсадов, 59 школ, 5 областных профессиональных образовательных учреждений, два учреждения здравоохранения и одно - социального развития, опеки и попечительства.

В 124 учреждениях были выявлены нарушения в области ветеринарного законодательства РФ и технических регламентов Таможенного союза. В 10 учреждениях обнаружен товар с истекшими сроками годности, у 11 учреждений отсутствуют зарегистрированные площадки в ИС «Цербер». Продукция животного происхождения принималась без ветеринарного сопроводительного документа и маркировки.

Под контролем и безопасность оборота пищевых отходов, которые образуются в пищеблоках социальных учреждений. В целях недопущения возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней специалисты службы обратили внимание руководителей соцучреждений на обязательную термическую обработку пищевых отходов.

- В ходе контрольных мероприятий наши специалисты оказывают консультативную помощь по профилактике нарушений требований в области ветеринарного законодательства, включая работу в ФГИС «Меркурий», - отметил Сергей Шевченко. - О результатах обследований и фактах выявленных нарушений нами проинформированы мэры, министерства образования, здравоохранения и социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. До конца 2023 года проверки социальных учреждений будут продолжены.