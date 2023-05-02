Тысяча жителей Иркутской области 29 апреля наблюдала за Луной. Фото: планетарий Иркутска

29 апреля состоялся Международный день астрономии. Любопытным иркутянам совсем не помешал прогноз погоды - они пришли понаблюдать за Луной и планетами. Об этом в своих социальных сетях написала пресс-служба Иркутского планетария.

- Луну и планеты наблюдали более 1500 человек в Иркутской области, республике Бурятия и Забайкальском крае, - говорят в пресс-службе планетария.

Также сообщается, что больше всего наблюдателей собралось в Иркутске. На территории города работало шесть площадок, с которых за Луной, Венерой и Марсом наблюдала 1000 жителей региональной столицы, подметили специалисты планетария.

Также наблюдения состоялись в Ангарске, Железногорске-Илимском, Киренске, Улан-Удэ, Чите, селе Сахюрта Агинского Бурятского округа и посёлке Большой Луг Шелеховского района, отметили в пресс-службе планетария.