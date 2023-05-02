В Братске Иркутской области прошла выставка пожарной техники Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Братске Иркутской области состоялась выставка пожарной техники. Горожане смогли на время почувствовать себя самыми настоящими спасателями. Об этом сообщает ТРК "Братск".

-Выставка собралась на парковке у ТКЦ «Братск-АРТ». Горожанам показали действующую технику: она тушит пожары, помогает вызволять людей из горящих зданий и просто оперативно доставляет спасателей к месту чрезвычайной ситуации, - рассказывает телеканал.

Пришедших на выставку братчан не остановила даже подпортившаяся погода, тем более, что всех угощали кашей и чаем! На мероприятие братчане приходили целыми семьями: родители хотели показать своим детям, какая это серьезная профессия - быть пожарным.

Ранее сообщалось, что в Тайшетском районе за праздничные выходные случилось шесть ДТП. При этом половина из них случилась по вине нетрезвых водителей.