Погода в Иркутске 3 мая 2023 порадует сибиряков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 3 мая 2023 будет без осадков и вполне себе с комфортной температурой воздуха. Столбики уличных термометров покажут до +10 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 3 мая 2023: прогноз на среду

- Погода в Иркутске 3 мая 2023 ожидается с переменной облачностью, в городе дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Осадков не ждем, а температурные показатели действительно достигнут +8…+10 градусов.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, в норме – 726 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 3 мая 2023 будет также с переменной облачностью, местами прольется небольшой дождь. Скорость ветра прогнозируется 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. Днем в Приангарье +6…+11, где0то +4…-1.

Внимание, автомобилисты! На дорогах региона местами все еще сохраняется гололедица.

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