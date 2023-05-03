Кражу железнодорожных деталей на 115 тысяч рублей раскрыли в Иркутской области

Подозреваемого задержали в Железногорске-Илимском. Фото: Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
Более 80 рубок рельсов, а также железнодорожные детали – три крестовины – были обнаружены транспортными полицейскими во время оперативно-профилактических мероприятий. Этот груз, стоимость которого оценена в 115 тысяч рублей, обнаружили в машине при выезде со двора станции Коршуниха-Ангарская. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
- Сопроводительных документов на перевозимые ценности у водителя не имелось, - отмечают транспортные полицейские. - Было установлено, что 44-летний житель Усть-Кута похитил в территории железнодорожного предприятия рубки рельс и крестовины.
Изделия он хотел сдать на металлолом, а полученные деньги потратить по своему усмотрению. Разумеется, украденное у сибиряка изъяли, вернули организации. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?
Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал