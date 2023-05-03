«Жигули» сгорели ночью 3 мая в городе Свирск в Иркутской области

«Жигули» сгорели в Свирске ночью 3 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье 3 мая четверо спасателей на одной спецмашине потушили горящие «Жигули». О возгорании автомобиля «ВАЗ-2104» сообщение поступило им в 02.25 ночи. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области.

- Машина горела на улице Хасановских Боев, - говорят пожарные. – в 02.31 пламя уже было локализовано, через минуту потушено.

В данном инциденте никто не погиб и не пострадал. Причины пожара пока не установлены.

Напомним, что накануне сообщалось о нападении медведя на человека в Прибайкальском районе Бурятии. Бурый напал на 30-летнего мужчину на лесной деляне в пяти километрах от села Покровка. К счастью, другие работники помогли сибиряку отбиться. Пострадавшего госпитализировали, у него рваные раны и укусы – подробности.

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