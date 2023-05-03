Полицейские Иркутской области 3 мая будут выявлять не пристегивающихся ремнем водителей

Масштабные проверки автомобилистов пройдут в Иркутской области 3 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье 3 мая пройдут масштабные проверки автомобилистов. Инспекторы ГИБДД в потоке машин будут высматривать водителей, не пристегивающихся ремнем безопасности, а также перевозящих детей без специальных удерживающих средств. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- С начала года в регионе произошло 53 ДТП, в которых сопутствующим нарушением является неприменение водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности и детских удерживающих устройств, - отмечают полицейские. – В этих автоавариях 11 человек погибло, 87 получили ранения различной степени тяжести.

Специалисты отмечают, что пристегнутый ремень и автокресло снижает вероятность гибели и получение травм различной тяжести на 50%, а при опрокидывании транспорта шанс выжить увеличивается в пять раз. Поэтому инспекторы призывают не игнорировать ни ремни безопасности, ни детские автокресла.

Напомним, что 3, 6 и 7 мая в центре Иркутска изменится схема движения общественного транспорта - подробности.

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