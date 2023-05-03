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НовостиПроисшествия3 мая 2023 3:34

Водитель Lexus RX-350 сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе в Иркутске

ДТП произошло днем 2 мая
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Водитель Lexus RX-350 сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе в Иркутске

Водитель Lexus RX-350 сбил двух первоклассниц на пешеходном переходе в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции и прокуратуры разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП, в котором пострадали две девочки. Днем 2 мая на улице Рабочего Штаба водитель автомобиля Lexus RX-350 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил первоклассниц, которые в этот момент переходили через дорогу по пешеходному переходу. Школьниц доставили в травмпункт, где их осмотрели медики. Момент аварии попал на кадры камеры видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службах Госавтоинспекции Иркутска и прокуратуры Иркутской области.

- За вчерашние сутки в ДТП травмировались 4 несовершеннолетних. В дорожно-транспортные происшествия попали 3 пешеходов и один пассажир. По всем фактам автоинспекторами проводится проверка в рамках административного законодательства, выясняются основные и сопутствующие причины дорожных происшествий, - отмечают в ведомствах.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки полиции. Также устанавливается тяжесть полученных детьми травм. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и детского травматизма.