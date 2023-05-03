В Иркутской области за год уровень доходов возрос на 14,7% Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области уровень бедности снижается, гласят данные Иркутскстата. Так, по имеющимся данным, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась по сравнению с предыдущим годом на 39,5 тысячи человек.

-Это планомерная работа в рамках региональной программы. Она подразумевает повышение уровня занятости населения, недопущение уровня безработицы, рост оплаты труда в бюджетной сфере и повышение предпринимательской активности, - говорят власти.

В частности, в минтруда заявили, что в 2022 году была трудоустроена 41 тысяча человек, при этом из них 7,2 тысячи - по социальному контракту. В министерстве также добавили, что среднедушевые доходы жителей региона возросли на 14,7%, а среднемесячная заработная плата работников организаций на 16,2%. По уровню среднемесячной заработной платы регион занимает 18-е место в стране и 2-е место в Сибирском федеральном округе.