На центральных и магистральных улицах Иркутска обновляют дорожную разметку Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На магистральных и центральных улицах Иркутска обновляют дорожную разметку. Работы проводят в разных районах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-С помощью специальной краски наносят осевые линии дорог. В частности, на пешеходных переходах применяют термопластик. К концу июня подрядная организация должна выполнить работы на 71 улице, - говорят в администрации.

В том числе перед 1 сентября обновят разметку вблизи учреждений образования. Так, новая разметка, например, появилась на участках улиц Российская, 5-й Армии, Нижняя Набережная, Марата, Канадзавы, Советская, 3-го Июля, Рабочая, Чкалова, Седова, Ленина.

Ранее сообщалось, что свыше 80 тысяч жителей Иркутской области проголосовали за объекты благоустройства. Инициативность и вовлеченность жителей региона в решение различных вопросов растет, говорят власти.