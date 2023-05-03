Школьникам и студентам Иркутской области предложили принять участие в экоконкурсе Фото: Иван МАКЕЕВ

Школьников и студентов Иркутской области приглашают принять участие в премии «Экология – дело каждого». Цель этого мероприятия - популяризация темы экологии, бережного отношения к природе и повышение уровня экологической культуры.

-На этот раз предложено 12 номинаций. Среди них «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экоболгер», «Экомультфильм», «Экопроект».

В прошлом году на премию подано 650 работ. По итогам специальными призами жюри отметило 14 школьников и пять образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что на центральных и магистральных улицах Иркутска обновляют дорожную разметку. К концу июня подрядная организация должна выполнить работы на 71 улице. Так, разметка в обновленном варианте появилась уже на улицах Советская, 3-го Июля, Рабочая, Чкалова, Седова, Ленина. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.