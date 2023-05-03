В Иркутске впервые пройдет чемпионат России по керлингу среди смешанных команд Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске в ледовом дворце «Байкал» с 18 по 22 мая пройдет чемпионат России по керлингу среди смешанных команд. На чемпионат заявились 16 команд, которые приедут из 12 регионов страны, стало известно КП-Иркутск.

-Например, приедут команды из Москвы, Петербурга, Калининградской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Томской, Ярославской областей, а также Краснодарского, Красноярского, Приморского краев.

Как говорят иркутские власти, в городе чемпионат страны проведут впервые. От Иркутской области к участию в чемпионате страны допущены две команды. Вход на соревнования будет свободный.

Сейчас уже решены основные организационные вопросы. Ледовый дворец «Байкал» готов к проведению чемпионата. Уже с 7 мая начнется подготовка ледовых дорожек.

Ранее сообщалось, что про вид Байкала расскажут на проекте "Научные субботники" в Иркутске.