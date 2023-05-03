В Братске Иркутской области мужчина получил 10 лет лишения свободы за оборот наркотиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области к реальному лишению свободы осужден житель Братска за незаконный оборот наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-По имеющейся информации 47-летний мужчина через мессенджер договорился с неустановленным лицом о распространении наркотиков в Братске. Мужчина получил партию наркотиков и распространил их в формате тайников-закладок, - говорят в прокуратуре.

Оставшуюся часть хранил при себе и в квартире. У него изъяли 17 грамм наркотиков. По решению суда ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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