Примерно в 30 домах Иркутска обновят системы теплоснабжения Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Почти в 30 домах Иркутска обновят системы теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения затронет 28 многоквартирных домов. В их числе также 11 объектов культурного наследия.

В фонде капитального ремонта отмечают, что количество домов, где модернизируют системы теплоснабжения в этом году, может быть увеличено. При этом, как правило, речь идет о замене всей системы. Например, появляются новые тепловые пункты, трубопроводы, радиаторы, запорные арматуры.

Уже заключены контракты на выполнение работ по следующим адресам: Боткина, 6/16, Российская, 14в, Литвинова, 9, Полярная, 102, Муравьева, 21.

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