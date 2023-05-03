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НовостиОбщество3 мая 2023 11:47

Шеф-повар рассказал, какое мясо идеально подходит для шашлыка

Елена СИНИЦА
Шеф-повар рассказал, какое мясо идеально подходит для шашлыка

Шеф-повар рассказал, какое мясо идеально подходит для шашлыка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для идеального шашлыка стоит покупать мясо на развес в охлажденном виде. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал шеф-повар и член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

-По охлажденному мясу легче понять, какого оно качества. Обратите внимание на цвет, окрас, упругость или неупругость, а также является ли продукт размороженным, - прокомментировал Крюков.

В то же время он предостерег от покупки готового шашлыка - тем более в пакетах и ведрах - там часто некачественное мясо, уверяет эксперт. При этом его не получится ни понюхать, ни потрогать, ни нормально увидеть качество мяса, поэтому лучше всего брать на развес, когда мы видим кусочки, и чтобы не было майонезного маринада.

Ранее сообщалось, что примерно в 30 домах Иркутска обновят системы теплоснабжения. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале.