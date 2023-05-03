Названы правила выбора «шашлычного» мяса для маринования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мясо для маринования перед приготовлением шашлыка должно быть ярко-красным в разрезе, с объемом жира не более 20%. Такое заявление в разговоре с NEWS.ru сделал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

- Мясо для маринования перед приготовлением шашлыка должно быть ярко-красным в разрезе, а объем жира должен быть не более 20%. Зачистите все жилки и жесткие прослойки, тщательно промойте, - прокомментировал он.

При этом важно добавлять лавровый лист, соль, черный душистый перец, немного уксуса. Эксперт отметил, что не стоит жарить мясо одной решетке или шампуре с овощами и на открытом огне.

Ранее сообщалось, что по охлажденному мясу легче понять, какого оно качества. Обратите внимание на цвет, окрас, упругость или неупругость, а также является ли продукт размороженным. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.