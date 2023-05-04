Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 4 мая 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 4 мая 2023 продолжает череду приятных для прогулок денечков. В четверг в городе по-весеннему тепло и без осадков. Таким прогнозом с КП-Иркутск поделились синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 4 мая 2023: прогноз на четверг

- Погода в Иркутске 4 мая 2023 ожидается с переменной облачностью, преимущественно без осадков, - говорят метеорологи. – В областном центре сегодня дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ждем до +10…+12 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – составляет 731 миллиметр ртутного столба. Погода в Иркутской области 4 мая также прогнозируется с переменной облачностью, но в районах возможен небольшой дождь. Порывы ветра в Приангарье могут достигать в четверг 13 м/с. Столбики уличных термометров в региона покажут сегодня от +8 до +13 градусов, местами будет холоднее – до +2…+7.

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