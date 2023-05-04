Сотрудницу медучреждения подозревают в сбыте наркотиков в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В городе Саянске полицейские межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский» задержали подозреваемую в сбыте наркотических средств работницу медицинского учреждения. По их данным, она успела продать около 0.15 граммов сильнодействующего наркотика прямо в здании учреждения здравоохранения. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По месту жительства 33-летней подозреваемой полицейские и следователи изъяли еще 24 свертка с запрещенным веществом, - отмечают в МВД региона.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…». Женщине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, накануне в одной из школ Ангарска 15-летний подросток ударил ножом семиклассника. Пострадавшего ребенка госпитализировали, он находится в реанимации - подробности здесь.

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