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НовостиОбщество4 мая 2023 1:46

Более 40 парков и скверов обработают от клещей в Иркутске весной 2023 года

От паразитов уже обработали зеленые зоны острова Конный
Мария КНЯЗЕВА
От паразитов уже обработали зеленые зоны острова Конный

От паразитов уже обработали зеленые зоны острова Конный

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске началась противоклещевая обработка. В планах специалистов в этом году обезопасить от паразитов 43 зеленых зоны. Их общая площадь 841 гектар. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации города Иркутска.

На сегодняшний день уже проведено опрыскивание от клещей зеленых насаждений острова Конный.

- Часть территорий в этом году будет обработана дважды, - говорят специалисты. - Это все места массового пребывания людей, где в прошлом году были зарегистрированы укусы клещей, а также кладбища.

Список мест, подлежащих опрыскиванию химикатами, обсуждался с сотрудниками Роспотребнадзора. Конечно, в него вошли и излюбленные места отдыха иркутян.

- Применяем специальный раствор, который безопасен для людей и домашних животных. Впервые к нему добавляем вещество - прилипатель, чтобы средство как можно дольше не смывалось с травяной растительности, - отметили специалисты.

В основном обработка от клещей в Иркутске проводится ранним утром – с 5ти часов. После обрабатываются только малопосещаемые места. И все же лучше после каждой прогулки осматривать одежду и тело.

Напомним, ранее сообщалось, что в 28 домах Иркутска обновят систему водоснабжения - подробности.

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