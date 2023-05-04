Более 40 парков и скверов обработают от клещей в Иркутске весной 2023 года

От паразитов уже обработали зеленые зоны острова Конный Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске началась противоклещевая обработка. В планах специалистов в этом году обезопасить от паразитов 43 зеленых зоны. Их общая площадь 841 гектар. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации города Иркутска.

На сегодняшний день уже проведено опрыскивание от клещей зеленых насаждений острова Конный.

- Часть территорий в этом году будет обработана дважды, - говорят специалисты. - Это все места массового пребывания людей, где в прошлом году были зарегистрированы укусы клещей, а также кладбища.

Список мест, подлежащих опрыскиванию химикатами, обсуждался с сотрудниками Роспотребнадзора. Конечно, в него вошли и излюбленные места отдыха иркутян.

- Применяем специальный раствор, который безопасен для людей и домашних животных. Впервые к нему добавляем вещество - прилипатель, чтобы средство как можно дольше не смывалось с травяной растительности, - отметили специалисты.

В основном обработка от клещей в Иркутске проводится ранним утром – с 5ти часов. После обрабатываются только малопосещаемые места. И все же лучше после каждой прогулки осматривать одежду и тело.

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