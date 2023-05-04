Сложные операции детям с патологиями аорты впервые провели в Иркутске

Операции провели в Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице. Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области

Доктор медицинских наук, один из ведущих в России детских специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Манолис Пурсанов прилетел в Иркутск делиться опытом с коллегами. В областном центре он вместе с заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ИОКБ Александром Квашиным прооперировали школьника и подростка. Об этом сообщает пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

Отмечается, что операции подобного рода в областном центре проведены впервые.

- У 8-летнего мальчика было локальное сужение просвета аорты в три раза меньше нормы − пять миллиметров, - сообщают специалисты. – Ему выполнили стентирование коарктации аорты. Через небольшой прокол бедренной артерии ввели в суженный участок аорты специальную конструкцию, которая позволила расширить сосуд до 14 мм.

На все эти манипуляции потребовался час времени. Вторым пациентом опытных врачей стала 16-летняя девушка. Диагноз у нее имелся такой же – сужение аорты. Ей медики также провели подобное оперативное вмешательство.

Кстати, по словам медицинских работников, стентирование коарктации аорты – это альтернатива открытой операции. А это значит, что оно менее травматично: нет риска большой кровопотери, а также риск повторных вмешательств минимален. При этом, уже на следующий день пациент может вставать и выпишут его из больницы не дольше, чем через неделю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал