Установлена причина пожара в спортивном комплексе "Олимпиец" в Усть-Илимске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Причина пожара в спортивном комплексе "Олимпиец" в Усть-Илимске установлена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-После ликвидации последствий пожара дознаватели министерства чрезвычайных ситуаций приступили к работе, - прокомментировали в МЧС региона.

По имеющейся информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Временная проводка была проложена с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, говорят в пресс-службе ведомства.

Напомним, площадь пожара достигала 700 квадратных метров. Возгорание произошло на кровле спортивного комплекса «Олимпиец» на улице Ленина. Бассейн закрыт на ремонт, не эксплуатировался. Пострадавших в ходе пожара не было. Самостоятельно эвакуировались 20 человек, огнеборцы спасли еще девятерых, сообщали ранее.