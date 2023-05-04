С 4 июня появятся регулярные рейсы из Иркутска во Вьетнам
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Одна из российских авиакомпаний с 4 июня запустит регулярные рейсы по направлению из Иркутска в Ханой (Вьетнам). Информация об этом появилась на сайте авиаперевозчика.
-Первый рейс запланирован на 4 июня в 19.00. Время в пути - пять часов, - говорится в онлайн-расписании перевозчика.
Рейсы будут осуществляться один раз в неделю - по воскресеньям на бортах "Суперджет-100".
Стоимость билета в одну сторону начинается от 27,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в шести территориях Иркутской области осмотрят памятники истории и культуры. Большинство памятников в регионе обнаружили в 80-90-е годы прошлого столетия.
Также стало известно, что в Иркутске впервые пройдет чемпионат России по керлингу среди смешанных команд. Все пройдет в ледовом дворце «Байкал» с 18 по 22 мая. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.