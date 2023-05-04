В Зиминском районе Иркутской области 3 мая потушили лесной пожар Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Зиминском районе Иркутской области в минувшие сутки, 3 мая, потушили лесной пожар площадью 1,5 га. Все случилось в двух километрах от села Самара.

-Предварительная причина возникновения этого лесного пожара – неосторожное обращение с огнем, - стало известно КП-Иркутск.

В тушении пожара задействовали 14 работников лесопожарной станции, а также четыре единицы наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки 3 мая осуществляли один Ан-2 и один легкомоторный самолет.

Сейчас в лесах в Усольском, Зиминском и Тулунском районах в готовности к переброске находится 60 человек парашютно-десантной пожарной службы и 30 человек лесопожарных станций (ЛПС) северных подразделений.

Ранее сообщалось, что установлена причина пожара в спортивном комплексе "Олимпиец" в Усть-Илимске. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.