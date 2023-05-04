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НовостиОбщество4 мая 2023 3:59

Иркутский релейный завод может стать участником нацпроекта «Производительность труда»

Обсуждается вопрос кадровой потребности предприятия
Елена СИНИЦА
Иркутский релейный завод может стать участником нацпроекта «Производительность труда»

Иркутский релейный завод может стать участником нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно КП-Иркутск, состоялось рабочее совещание по вопросу перспектив развития АО «Иркутский релейный завод».

-Иркутский релейный завод – предприятие, специализирующееся на разработке и производстве изделий коммутационной техники, таких как электромагнитные реле, ленточные, комбинированные и радиочастотные соединители, малогабаритные переключатели, - рассказывает руководство предприятия.

Сейчас завод рассматривает возможность участия в национальном проекте «Производительность труда». Сейчас главной задачей предприятия является выполнение заказов качественно и в соответствие со сроками.

В ходе совещания поднимался вопрос кадровой потребности предприятия. Сейчас в штате есть 549 сотрудников, за последние два года численность специалистов увеличилась на 90 человек.

Чтобы и в дальнейшем развиваться, предприятию предложили также принять участие в федеральном проекте «Профессионалитет».