Иркутский релейный завод может стать участником нацпроекта «Производительность труда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно КП-Иркутск, состоялось рабочее совещание по вопросу перспектив развития АО «Иркутский релейный завод».

-Иркутский релейный завод – предприятие, специализирующееся на разработке и производстве изделий коммутационной техники, таких как электромагнитные реле, ленточные, комбинированные и радиочастотные соединители, малогабаритные переключатели, - рассказывает руководство предприятия.

Сейчас завод рассматривает возможность участия в национальном проекте «Производительность труда». Сейчас главной задачей предприятия является выполнение заказов качественно и в соответствие со сроками.

В ходе совещания поднимался вопрос кадровой потребности предприятия. Сейчас в штате есть 549 сотрудников, за последние два года численность специалистов увеличилась на 90 человек.

Чтобы и в дальнейшем развиваться, предприятию предложили также принять участие в федеральном проекте «Профессионалитет».