В Бодайбо 4 мая 2023 года опрокинулся «КАМАЗ» с дизельным топливом

Бодайбо 4 мая 2023 года опрокинулся «КАМАЗ» с дизельным топливом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура организовала проверку в связи с опрокидыванием бензовоза в Бодайбо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-По предварительной информации утром 4 мая, около 07.00 на Техническом переулке 37-летний мужчина за рулем большегруза "КАМАЗ" не справился с управлением. Как итог, автоцистерна опрокинулась. В результате произошла утечка дизельного топлива, - добавили в МВД Иркутской области.

Количество разлитого горючего уточняется, большегруз перевозил 11 тонн топлива. Водитель получил различные травмы, сейчас находится в медучреждении.

После проверки прокуратура даст оценку исполнению природоохранного законодательства и законов в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Зиминском районе Иркутской области 3 мая потушили лесной пожар. В тушении пожара были задействованы 14 работников.