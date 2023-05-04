В Иркутской области разработан первый этап мастер-плана развития "Тальцов" Фото: Иван МАКЕЕВ

АО «Корпорация Туризм.РФ» представили итоги первого этапа разработки мастер-плана развития туристического кластера «Тальцы».

-Мастер-план разрабатывают с участием инвесторов, он будет готов в сентябре 2023 года. Цель проекта - создание круглогодичного курорта с уникальным лесным массивом и рекреационными территориями, - стало известно КП-Иркутск.

По прогнозам, планируемый турпоток к 2030 году составит 850 тысяч человек в год.

Общая площадь туристкой территории составляет более 300 га. На этой территории будут отели различной степени звездности - от трех до четырех.

На территории планируется создать яхтенную марину полного цикла, аквапарк, набережную для культурных и развлекательных мероприятий, контактный зоопарк, сеть эко-троп.

Ранее сообщалось, что одна из российских авиакомпаний с 4 июня запустит регулярные рейсы по направлению из Иркутска в Ханой (Вьетнам).