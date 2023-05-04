Экологи поддержали запрет на продажу пластика на озере Байкал Фото: Иван МАКЕЕВ

Экологи фонда "Озеро Байкал" поддержали проект закона, предполагающий запрет продажи пластиковых пакетов и одноразовой пластиковой посуды в центральной экологической и буферной экологической зонах Байкала. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

-Мы предлагаем уточнить территорию действия запрета. Вместо центральной экологической и буферной экологической зон - распространить запрет на Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край, - добавили в фонде.

Кроме этого, экологи предложили запретить продажу всех пластиковых товаров одноразового применения, а не только пакетов и посуды.

Также предложено поддерживать продажу товаров и продуктов питания без упаковки в личную тару.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области разработан первый этап мастер-плана развития "Тальцов". Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.