Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика4 мая 2023 6:34

В Иркутской области свыше 400 человек приняли на работу по программе субсидирования найма

Жители региона пошли работать электромонтерами, слесарями, продавцами, токарями
Елена СИНИЦА
В Иркутской области свыше 400 человек приняли на работу по программе субсидирования найма

В Иркутской области свыше 400 человек приняли на работу по программе субсидирования найма

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области более 400 человек приняты на работу по программе субсидирования найма. Данные с начала года приводит министерство труда и занятости Иркутской области.

-В частности, жители региона пошли работать электромонтерами, слесарями, продавцами, токарями, электрогазосварщиками, поварами, инженерами, водителями, маркетологами, менеджерами, - рассказывают в ведомстве.

Уточним, что программа субсидирования найма предусматривает денежную компенсацию расходов работодателям на частичную оплату при трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области разработан первый этап мастер-плана развития "Тальцов". На территории хотят разместить эко-тропы, аквапарк, яхтенную марину, контактный зоопарк. Ожидается туристический поток 850 тысяч человек ежегодно. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.