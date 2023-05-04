В Иркутской области свыше 400 человек приняли на работу по программе субсидирования найма Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области более 400 человек приняты на работу по программе субсидирования найма. Данные с начала года приводит министерство труда и занятости Иркутской области.

-В частности, жители региона пошли работать электромонтерами, слесарями, продавцами, токарями, электрогазосварщиками, поварами, инженерами, водителями, маркетологами, менеджерами, - рассказывают в ведомстве.

Уточним, что программа субсидирования найма предусматривает денежную компенсацию расходов работодателям на частичную оплату при трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области разработан первый этап мастер-плана развития "Тальцов". На территории хотят разместить эко-тропы, аквапарк, яхтенную марину, контактный зоопарк. Ожидается туристический поток 850 тысяч человек ежегодно. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.