Девять педагогов из Иркутской области стали лучшими учителями-наставниками Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель-наставник». Как итог, девять педагогов из региональных учреждений получили дипломы и сертификаты на 50-100 тысяч рублей.

-На этот раз к конкурсу подключились 77 учителей Приангарья, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия), - стало известно КП-Иркутск.

В общем и целом, до финала дошли 40 конкурсантов. Участников оценивали по следующим критериям: сдача ОГЭ и ЕГЭ учениками, результаты школьников в олимпиадах и конференциях, количество поступивших в политех, говорят власти.

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