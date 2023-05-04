Тематический пробег «Эхо войны в памяти народной» стартовал в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске стартовал тематический пробег «Эхо войны в памяти народной», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

-Автопробег будет проходить по маршруту «Иркутск - п. Железнодорожный - п. Тельма - п. Белореченский - Иркутск». Его организатором выступил Иркутский областной совет женщин, - стало известно КП-Иркутск.

В годы войны на фронт ушли порядка 200 тысяч жителей Иркутской области. Тогда не вернулась обратно примерно половина из них. Проводимый пробег - дань уважения тем, кто, находясь в тылу, делал все для Победы

В этом году автопробег состоится в третий раз, а его участниками станут 65 человек, уточнили в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области.

Ранее сообщалось, что девять педагогов из Иркутской области стали лучшими учителями-наставниками. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.