4 мая 2023 года состоялось открытие нового зала ожидания вокзала «Иркутск Пассажирский»

5 мая 2023 года состоялось открытие нового зала ожидания вокзала «Иркутск Пассажирский» Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 4 мая, в Иркутске состоялось открытие нового зала ожидания вокзала «Иркутск Пассажирский». Об этом сообщает WEACOM.RU.

-Новый зал ожидания также построен в историческом стиле остального здания. Здесь разместились также кассы для маршрутов дальнего следования, - пишет издание.

Помимо зоны ожидания также имеются кафетерий и санитарные комнаты. Привокзальную площадь и улицу Челнокова планируют реконструировать к 2025-26 году, добавляет издание.

Ранее сообщалось, что тематический пробег «Эхо войны в памяти народной» стартовал в Иркутске. Автопробег будет проходить по маршруту «Иркутск - п. Железнодорожный - п. Тельма - п. Белореченский - Иркутск». Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.