В Усть-Илимске 4 мая 2023 года эвакуировали школьников из-за ложных сообщений о минировании Фото: Иван МАКЕЕВ

В Усть-Илимске Иркутской области в четверг, 4 мая, в школы поступила информация о ложном минировании. Об этом сообщила мэр Усть-Илимска Анна Щекина.

- Провели эвакуацию учащихся и педагогов. Правоохранительные органы и образовательные учреждения отреагировали оперативно, - написала она в своих социальных сетях.

Кроме этого, она добавила, что все здания были проверены, каких-либо взрывных устройств обнаружено не было.

Глава города также попросила сохранять спокойствие и выдержку, не поддаваться панике.

Она отметила, что алгоритм действий в таких случаях утвержден и отработан.

Ранее сообщалось, что подростка, застрявшего в болоте, вызволили областные спасатели в городе Зиме. Он и ранее ходил этим путем, но в более холодную погоду. Сейчас же активно тает снег, а это сказалось на состоянии почвы.