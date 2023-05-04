В Усолье-Сибирском задержали заммэра из-за подозрения в коммерческом подкупе. Фото: СУ СКР Иркутской области

В Усолье-Сибирском задержан заместитель мэра города, подозреваемый в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-Заведено уголовное дело. Заммэра муниципального образования подозревается в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством в крупном размере, - сообщает ведомство.

В 2019 году подозреваемый занимал должность генерального директора ресурсоснабжающей организации. Он выдвинул своему контрагенту требование о передаче ему не менее 400 тысяч рублей.

В обмен на это он пообещал заключать договоры с контрагентом на поставку гранодиорита. В противном случае угрожал расторгнуть их, то есть заведомо создал условия, при которых директор предприятия был вынужден согласиться.

Фигурант уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.