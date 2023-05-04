В Иркутской области продолжается конкурс Леди ГУФСИН 2023

Лидером конкурса на 4 мая является Анна Вергунова. Фото: ГУФСИН по Иркутской области.

В Иркутской области уже вторую неделю проходит конкурс Леди ГУФСИН 2023. Очаровательные сотрудницы ведомства все еще продолжают подавать заявки на участие. В это время их коллеги, близкие и родные поддерживают представительниц прекрасного пола своими «сердечками». Рассказываем, за кого голосуют активнее всего.

Лидером конкурса на 4 мая является Анна Вергунова. За капитана внутренней службы уже проголосовали 1513 раз! Службу женщина проходит в должности оперуполномоченного ОУ ГУФСИН. Сибирячка любит отдыхать на Байкале. Она говорит, что озеро – ее место силы. Анна увлекается психологией и сочинением стихов. А также является прекрасной мамой.

Втрое место занимает Ксения Чернова. За нее проголосовали 1342 раза. Эта улыбчивая блондинка - капитан внутренней службы. Службу сибирячка проходит в ФКУ БМТиВС ГУФСИН России по Иркутской области в должности старшего инструктора физкультурно-оздоровительного комплекса. А в свободное время увлекается лыжными гонками.

Третьей претенденткой на победу является и Анастасия Мишина – 1330 голосов. Эта обаятельная леди - лейтенант внутренней службы. Проходит службу в ИК-6 города Иркутска в должности старшего специалиста по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных. Вместе с супругом воспитывает троих замечательных детей. Всей семьей они любят путешествовать и заниматься спортом.