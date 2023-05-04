В Иркутске на улице Байкальской уложили асфальтовые карты и провели ямочный ремонт Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Асфальтовые карты площадью до 5 квадратных метров уложили на Лермонтова и Байкальской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Кроме этого, на улице Рабочая в Иркутске восстановили участок тротуара. Его длина – 200 метров, ширина – порядка 2,5 метра, - говорят в администрации.

В частности, заменены старые бордюры, переложили плитку, готовили основание. Кроме этого, известно, что устранены ямы на участках улиц Карла Либкнехта, Дзержинского, Декабрьских Событий, 2-я Железнодорожная, Горького, Сухэ-Батора, Байкальская, Маршала Конева, Челнокова, Рабочая.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области свыше 400 человек приняли на работу по программе субсидирования найма. Жители региона пошли работать электромонтерами, слесарями, продавцами, токарями. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.