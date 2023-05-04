Жители Иркутской области выбирают территории для благоустройства. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 2017 года в России действует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который с 2019 года вошел в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». За шесть лет работы в Иркутской области благоустроили 589 общественных пространств и 1421 двор, реализовали 11 инициатив - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. О том, как организована работа в этом направлении в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказали председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова, начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики и энергетики региона Елена Рябых и заместитель председателя комитета – начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Юрганова.

Проекты по благоустройству дворов и общественных территорий реализуются в более 100 муниципальных образованиях Приангарья. За шесть лет на эти цели было выделено 9,5 млрд рублей, в ом числе 5 из федерального и более 2 млрд - из областного бюджетов. Участвуют и муниципалитеты и спонсоры, но главное - горячее участие принимают сами жители. Прежде всего - в выборе тех территорий, которые предстоит благоустроить.

- Какую территорию выбрать и какую идею благоустройства поддержать – это все решают жители. Форматы обсуждения разные – собрания, публичные слушания, анкетирование. Формат рейтингового голосования является обязательным для муниципалитетов с численностью населения свыше 20 тыс. человек. В Иркутской области это 17 городов и поселков, а также Байкальск как территория туристического значения, - отметила Елена Рябых.

В настоящий момент идет голосование за объекты, предложенные на следующий год. Оно продлится до 31 мая и участвовать в нем может любой житель региона старше 14 лет. От 18 территорий представлен 61 проект, отдать свой голос можно за любой из них. Подробнее познакомиться с каждым можно на платформе 38.gorodsreda.ru. Кроме того, помочь проголосовать могут волонтеры, которые дежурят в общественных местах и в МФЦ.