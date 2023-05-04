В Иркутске расследуется уголовное дело о контрабанде леса на 426 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске расследуется уголовное дело о контрабанде леса на сумму свыше 426 миллионов рублей. Преступники незаконно вывезли за рубеж более 77 тысяч кубометров древесины. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- По версии следствия, организация-лесоэкспортер в 2016-2017 годах с использованием при таможенном декларировании документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении товаров, организовала незаконный экспорт, - говорят специалисты.

Расследование преступления по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере» продолжается. Иркутским линейным отделением МВД России на воздушном транспорте оно объединено в одно уголовное дело с ранее возбужденным после проверки Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры делом.

Напомним, ранее Ангарский городской суд сообщил о том, что незрячая 47-летняя женщина отправится в колонию на шесть лет за убийство - подробности.

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