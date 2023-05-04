Отключение отопления в Иркутске 5 мая 2023 будет плановым Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение отопления в Иркутске 5 мая 2023 запланировано в трех городских округах – Свердловском, Октябрьском, Правобережном. Батареи выключат на срок до 14 часов. Об этом КП-Иркутск рассказал Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 5 мая 2023: причины

- Отключение отопления в Иркутске 5 мая 2023 необходимо для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации, - говорят специалисты. – В этот раз проведем ремонт теплосети по улицам Тимирязева, 33в, Красноказачьей, 52 и Мухиной, 17.

Отключение отопления в Иркутске 5 мая 2023 коснется зданий на улицах Мухиной, Красных Мадьяр, Аэрофлотская, Депутатская, 1-ая Красноказачья, Трилиссера, Декабрьских Событий, Дзержинского, Карла Либкнехта, Тимирязева (см. таблицу). Всего в списке более полусотни домов.

Отключение отопления в Иркутске 5 мая 2023: адреса, сроки

Отключение отопления в Иркутске 5 мая 2023: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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