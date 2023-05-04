Стало известно, когда дадут свет в садоводствах по Байкальскому тракту 4 мая Фото: Иван Макеев

В шести садоводствах по Байкальскому тракту 4 мая отключили свет. Это вызвано необходимостью – на участках нужно устранить технологическое нарушение работы сети. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов в СНТ Багульник, ДНТ Петровское, ДНТ Щукино, СНТ Дорожник, СПК Юбилейный, СНТ Иркутянин, - говорят специалисты.

Бригадами Восточных электрических сетей работает над ликвидацией неисправностей. Рабочие планируют управиться сегодня до полуночи.

Напомним, 5 мая в 55 домах Иркутска проведут плановое отключение отопления. Это коснется зданий в трех городских округах. Батареи станут холодными на срок до четырнадцати часов.

Стоит отметить, что традиционного шествия Бессмертного полка 9 мая в областном центре не будет, но иркутян просят принять в новых форматах любимой акции в День Победы - подробности здесь.