Космонавт из Иркутска Сергей Микаев впервые отправится в космос в 2025 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Космонавт из Иркутска Сергей Микаев отправится в космос в 2025 году. Это будет первый полет для него. Об этом пишет Байкал24, ссылаясь на социальные сети профессора ИГУ, научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН, доктора физико-математических наук Сергея Язева.

-В составе экипажа также будет Герой России Сергей Рыжиков, уже трижды побывавший в космосе, - пишет издание.

Третий участник полета будет из США, кто именно - не уточняется.

Ранее сообщалось, что Иркутский драматический театр первым в области организует тифлокомментирование спектаклей. Всего на участие в конкурсе подавалось 153 заявки из 62 городов страны. На грантовые деньги оплатят работу специалиста, который будет заниматься тифлокомментированием, а также билеты для слабовидящих людей. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.