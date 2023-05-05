В Иркутске детская железная дорога начнет свой сезон 9 мая 2023 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Открытие нового сезона на Детской железной дороге в Иркутске состоится 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-В этот же день на привокзальной площади запланирован концерт. На него придут ветераны-железнодорожники, труженики тыла и дети войны, - говорят в администрации города.

Также сообщается, что будет работать полевая кухня. Для детей проведут конкурсы.

Напомним, что детскую железную дорогу в Иркутске спроектировали в феврале 1937 года. Открыта она была спустя два года - 8 ноября 1939-го.

Во время Великой Отечественной войны Детская железная дорога была закрыта. Паровозы передали на завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева.

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