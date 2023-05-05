В Иркутской области 912 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области 912 детей участников специальной военной операции, обучающихся в 5 – 11-х классах, получают бесплатное питание в школах.

-Есть и другие меры поддержки участников специальной военной операции и их родственников. В частности, в регионе есть Центр сопровождения семей участников СВО, - стало известно КП-Иркутск.

Что касается бесплатного питания, то оно предоставляется каждый день, когда дети посещают школу.

Ранее сообщалось, что в Иркутске детская железная дорога начнет свой сезон 9 мая 2023 года. В этот же день на привокзальной площади запланирован концерт. На нем ожидаются почетные гости - труженики тыла, дети войны, ветераны-железнодорожники.

Также стало известно, что жителей Иркутской области пригласили поучаствовать в новых форматах "Бессмертного полка". Запланированы автополки, размещение портретов ветеранов в окнах.