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НовостиПроисшествия5 мая 2023 1:54

В Иркутской области экс-директору ОГКУ «Дирекция автодорог» продлили арест на три месяца

Она будет под стражей до 4 августа
Елена СИНИЦА
В Иркутской области экс-директору ОГКУ «Дирекция автодорог» продлили арест на три месяца

В Иркутской области экс-директору ОГКУ «Дирекция автодорог» продлили арест на три месяца

Фото: Иван Макеев

Кировский районный суд Иркутска продлил срок содержания под стражей для бывшего директора ОГКУ «Дирекция автодорог» еще на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своем телеграм-канале.

-Арест продлен на три месяца - до 4 августа, - говорят в следственном комитете.

По данным следствия, установлено два факта получения взяток бывшим директором ОГКУ «Дирекция автодорог». Взятки предназначались за заключение государственного контракта и беспрепятственное подписание акта сдачи-приемки фактически не выполненных работ. Речь шла о работах по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории региона.

Тогда еще директор получила от руководителя коммерческой организации взятку в размере 3,5 миллиона рублей. Она передавалась через посредников.

Ранее сообщалось, что в Иркутске расследуется уголовное дело о контрабанде леса на сумму свыше 426 миллионов рублей.

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