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НовостиОбщество5 мая 2023 2:02

В Усть-Куте Иркутской области хотят построить деревообрабатывающее производство

Компания получит заем по льготной ставке на эти цели
Елена СИНИЦА
В Усть-Куте Иркутской области хотят построить деревообрабатывающее производство

В Усть-Куте Иркутской области хотят построить деревообрабатывающее производство

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно КП-Иркутск, наблюдательный совет регионального Фонда развития промышленности одобрил льготный заем компании из Усть-Кута на открытие там нового деревообрабатывающего производства.

-Речь идет о компании ООО «НПК-Терминал». Она занимается лесопереработкой, но планирует расширять это направление. В частности, в планах есть создание завода по выпуску оцилиндрованного бруса, - говорят власти.

Основными потребителями этой продукции станут розничные сети и предприятия, занимающиеся деревянным домостроением. Компания получит на эти цели заем по региональной программы - 4,8 миллиона рублей по льготной ставке в 2%. Срок пользования заемом - три года.

На эти деньги компания купит оцилиндровочный станок, загрузочную эстакаду и опилочные ленточные транспортеры у российского поставщика.

Ранее сообщалось, что в Иркутске расследуется уголовное дело о контрабанде леса на 426 млн рублей.