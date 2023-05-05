Экс-директор директор ОГКУ «Дирекция автодорог» подозревается в получении крупной взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области бывший директор ОГКУ «Дирекция автодорог» подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе областного следственного комитета.

-Сотрудники полиции и следственного комитета установили, что взятки давались за заключение госконтракта и принятие работ, которые по факту не выполнены. Это был контракт по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в регионе, - говорят в следкоме.

В 2020 году обвиняемая получила 3,5 миллиона рублей от руководителя коммерческой организации - через двух посредников.

Кировским районным судом Иркутска срок содержания под стражей обвиняемой продлен на 3 месяца, до 4 августа.

Ранее сообщалось, что в Усть-Куте Иркутской области хотят построить деревообрабатывающее производство. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.